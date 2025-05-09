Санкции против россиян и компаний из Ирана, Китая и Узбекистана: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 58 граждан России и 74 компаний, большинство из которых связаны с российским оборонно-промышленным комплексом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В санкционный список также попали по три компании из Ирана и Узбекистана, а также одна компания из Гонконга (Китай). Решение об ограничениях принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего оно было введено в действие указом главы государства.

Из 74 юридических лиц под санкциями - 67 российских предприятий, связанных с военными технологиями.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против "Новатэк", крупнейшего производителя сжиженного природного газа в России, и одного из крупнейших производителей природного газа в РФ.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению санкций против компаний, причастных к производству ракет.