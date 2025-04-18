Зеленський ввів санкції проти компаній, які причетні до виробництва ворожих ракет

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти компаній, які причетні до виробництва ракет.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Згідно з указом президента, санкції запровадили проти 60 компаній, з них – 56 російських, 3 китайські та 1 білоруська.

Відповідно до документа, обмеження полягають, зокрема, у блокуванні активів компаній, обмеженні торговельних операцій, обмеженні, частковому чи повному припиненні транзиту ресурсів, запобіганні виведенню капіталів за межі України.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський увів у дію застосування санкцій проти 20-ти російських виконавців, акторів та спортсменів, які підтримують російські військову агресію проти України.