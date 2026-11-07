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Уночі ворог бив по підстанціях, що зʼєднують Київ з АЕС, та інфраструктурі – Зеленський

Володимир Тунік-Фриз — 7 листопада, 10:50
Уночі ворог бив по підстанціях, що зʼєднують Київ з АЕС, та інфраструктурі – Зеленський
Зеленський розповів про наслідки нічних російських обстрілів
ДСНС

У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За повідомлення очільника держави, головна мішень удару – енергетика. У столиці складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Пошкоджені житлові будинки, Північний міст, частково зруйнований дитячий садочок.

ДСНС

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

ДСНС

Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині. Крім Києва, ще дванадцять регіонів були під ударами. Дев'ять людей постраждало, серед них одна дитина.

ДСНС

На тлі цих подій Зеленський закликав США, зокрема Конгрес, підтримати Україну та посилити санкції на РФ.

Нагадаємо:

В Києві внаслідок російських ударів пошкоджений Північний міст. Рух закритий в обидві сторони.

енергетика Зеленський війна
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війна

Уночі ворог бив по підстанціях, що зʼєднують Київ з АЕС, та інфраструктурі – Зеленський
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