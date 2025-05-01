Зеленський ввів санкції проти найбільшого виробника LNG в Росії

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти "Новатек", найбільшого виробника зрідженого природного газу в Росії, та одного з найбільших виробників природного газу в РФ.

Про це йдеться у відповідних документах, які оприлюднено на сайті Офісу президента.

Санкції застосовано щодо 5 фізичних та 36 юридичних осіб.

Зокрема, до санкційного списку РНБО потрапило ПАТ "Новатек" російського мільярдера Леоніда Міхельсона та його дочірні компанії ("Новатек - Енерго", "Новатек - Усть-Луга", "Новатек - Таркосаленєфтєгаз", "Новатек-Юрхаровнєфтєгаз", "Новатек - Мурманськ", "Обський газохімічний комплекс", "Обський аміак", "Новатек -Трансервіс", "Арктік СПГ 1", "Арктік СПГ 2", "Арктік СПГ 3", "Мурманськ СПГ", "Ямал СПГ", "Ямал Трейд Прайвет Лтд.", "Арктична перевалка", а також швейцарська Novatek Gas and Power GmbH та сингапурська Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.).

Застосовано санкції до ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" російського бізнесмена Володимира Лісіна. Це найбільше у Росії підприємство чорної металургії.

Також під санкції потрапила низка інших заводів, комбінатів та "Російська спілка промисловців і підприємців".

Нагадаємо:

Уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що дізнатись про новий 17-й санкційний пакет Євросоюзу проти РФ можна буде не раніше кінця травня.