Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів для армії РФ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до розробки та виробництва безпілотників у Росії, а також до схем обходу міжнародних санкцій.

Про це йдеться з указу опублікованого на сайті Президента.

Відповідний указ №415/2025 підписаний 20 червня. У санкційний список включено 56 фізичних та 55 юридичних осіб.

Як повідомляють в Офісі Президента, санкції торкнулися осіб, задіяних у створенні та виготовленні російських безпілотників "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", а також FPV-дронів. До списку також потрапили постачальники ТОВ "Алабуга Машинері" та компанії, які імпортують компоненти для російського виробника БПЛА — акціонерного товариства "Кронштадт", зокрема для виробництва засобу "Бандероль".

Згідно з додатками до указу, всі фізичні особи є громадянами Російської Федерації. Серед юридичних осіб — шість зареєстрованих в Китаї, одна — в Білорусі. Решта — російські компанії, пов’язані з оборонною промисловістю держави-агресора.

Санкції передбачають блокування активів, припинення фінансових операцій, заборону виведення капіталів, анулювання ліцензій, а також інші обмеження. Їх реалізацію мають забезпечити Кабінет Міністрів, СБУ, НБУ та інші компетентні органи.

Нагадаємо:

Україна повністю синхронізує свої санкції з санкційними пакетами ЄС та інших міжнародних партнерів проти Росії.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ та боротьби зі схемами обходу санкцій з огляду на постійні російські атаки на Україну.

Президент України Володимир Зеленський у червні ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони України проти юридичних осіб та громадян Росії.