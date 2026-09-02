Зеленський пообіцяв жорсткіше карати організаторів шахрайських кол-центрів

Президент України Володимир Зеленський направив на розгляд Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграм.

"Направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками", – зазначив він.

"Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає", – повідомив президент.

За його словами, впроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами".

"На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності", – запевнив Зеленський.

За його словами, буде створено необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами.

Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з партнерами, додав Зеленський.

Нагадаємо:

За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні: з початку минулого тижня припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів.