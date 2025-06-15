Потрібні санкції проти банків і фінсектору Росії, країни-партнери можуть це забезпечити – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ та боротьби зі схемами обходу санкцій з огляду на постійні російські атаки на Україну.

Про це глава держави заявив у своєму дописі в Telegram.

"Вже четвертий рік Москва це робить (атакує Україну, – ЕП) і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії", – написав Зеленський.

Він зазначив, що "потрібні прайс-кепи, які зупинять війну". За його словами, потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які "будуть справді болючими".

"Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", – наголосив президент.

Глава держави також озвучив, що цієї ночі ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: "кинджали", балістичні та крилаті. Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів, додав Зеленський.

Нагадаємо:

Уночі на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області, під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Крім цього, росіяни атакували 10 населених пунктів у Донецькій області, пошкоджені 14 житлових будинків.