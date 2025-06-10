Зеленський ввів у дію санкції проти юридичних осіб та громадян Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони України проти юридичних осіб та громадян Росії.



Про це повідомляється на сайті Президента України.

Йдеться про рішення РНБО від 10 червня 2025 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Рада підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Кабінету Міністрів України та Службі безпеки України разом з Національним банком України і Комісією державних нагород та геральдики доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності цих санкцій.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Зокрема, до списку увійшли дев’ять навчальних закладів та громадських організацій. Таких, як Мелітопольський державний університет", "Міжнародний дитячий центр "Артек", Загальноросійський громадсько-державний рух дітей і молоді "Движение первых", некомерційна організація "Центр гуманітарних та культурних ініціатив "Рассвет", Загальноросійська громадсько-державна просвітницька організація "Російське товариство "Знання" та інші.

Цього разу запроваджено санкції проти 48 фізичних осіб. Серед них російський блогері голова волонтерського руху, яке займається допомогою військовослужбовцям російської армії Роман Альохін. Він є у списках "Миротворця". Відомо також, що він став радником уряду Курської області РФ.

Частина людей, які потрапили під санкції, відомо, що вони підтримують і реалізують політику путіна щодо депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до РФ. Таких, як Андреєва Алевтина та Балаховська Вікторія,

Болатаєва Людмила Сергіївна та Бікбулатов Фідаїл, директор державного бюджетного освітнього закладу додаткової освіти Республіки Крим "Регіональний центр з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання" Гаврильчук Сергій та інші.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти "Новатек", найбільшого виробника зрідженого природного газу в Росії, та одного з найбільших виробників природного газу в РФ.

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти компаній, які причетні до виробництва ракет.