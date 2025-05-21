ЄС може запровадити збір на дешеві посилки з Китаю

Європейська комісія планує ввести фіксований збір у 2 євро на кожну низьковартісну посилку, що доставляється споживачам у межах ЄС з країн поза блоком.

Про це пише Reuters.

Міра спрямована на зменшення навантаження на митну систему, яка у 2024 році обробила 4,6 млрд таких відправлень, з яких 91% надійшли з Китаю.

Новий збір має покривати витрати на перевірку дотримання стандартів ЄС, зокрема безпеки іграшок. Його має сплачувати онлайн-продавець, а не покупець.

За словами голови торговельного комітету Європарламенту Бернда Ланґе, "з такою кількістю посилок неможливо здійснювати належний контроль без додаткових ресурсів", – передає Reuters.

Окрім основного збору, Комісія також запропонувала альтернативний варіант: 0,50 євро за посилки, що обробляються на складі всередині ЄС.

Хоча пропозиція ще не обговорювалась урядами країн-членів і Європарламентом, Франція вже публічно підтримала подібну ініціативу.

Очікується, що ця політика доповнить вже оголошене рішення Єврокомісії щодо скасування безмитного режиму для товарів вартістю до 150 євро. Набрання чинності цієї норми заплановано на 2028 рік.

Китайська сторона висловила сподівання, що ЄС забезпечить "справедливе, прозоре й недискримінаційне бізнес-середовище" для китайських компаній.

США, своєю чергою, у травні 2025 року вже скасували аналогічний режим "de minimis", який дозволяв безмитне ввезення товарів вартістю до 800 дол.

Нагадаємо:

Інтернет-рітейлери Shein і Temu зазнали двозначного падіння продажів за тиждень після того, як роздрібні ціни пішли вгору через зростання мит у США.

Інтернет-рітейлер Temu відмовляється від моделі, яка базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям тільки товари місцевих продавців.

З 14 травня Сполучені Штати знизили мита на імпорт товарів малої вартості з Китаю до 54% замість чинних 120%.