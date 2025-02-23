Україна має альтернативу Starlink – Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink.

Про це він оголосив під час форуму "Україна. Рік 2025".

"Щодо Starlin, ми вже працюємо над цим, альтернативи є.

Не розголошуємо, скоро разом і з Мінцифри і з Мінстратегпромом і іншими нашими колегами з Міноборони і Збройних сил повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є", – зазначив Умєров.

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Нагадаємо:

Американські переговірники розглядають можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink компанії Ілона Маска, якщо Україна не погодиться на їхні умови.

Однак власник компанії SpaceX, що виробляє термінали Starlink, Ілон Маск заперечив інформацію агентства Reuters про те, що американські переговірники погрожували відключити Україну від супутникового інтернету Starlink у разі відмови укласти угоду про надра.