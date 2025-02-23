Украина имеет альтернативу Starlink - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что Украина имеет альтернативу системе спутникового интернета Starlink.

Об этом он объявил во время форума "Украина. Год 2025".

"По Starlin, мы уже работаем над этим, альтернативы есть.

Не разглашаем, скоро вместе и с Минцифры и с Минстратегпромом и другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть", - отметил Умеров.

Читайте также: Спутниковый шантаж: что будет, если Starlink в Украине отключат

Напомним:

Американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска, если Украина не согласится на их условия.

Однако владелец компании SpaceX, производящей терминалы Starlink, Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters о том, что американские переговорщики угрожали отключить Украину от спутникового интернета Starlink в случае отказа заключить соглашение о недрах.