Капремонту доріг у 2026 році не буде, не дали грошей – Сухомлин

У 2026 році на утримання доріг в Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Про це розповів голова держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв'ю ЕП.

"Десь виконували профілактичну обробку покриття бітумом, але це дуже незначний обсяг – менше 1%. Наш бюджет становить 10-15% від мінімальної потреби на повноцінне утримання", - розповів він, причому ці кошти йдуть й на супутні роботи з освітлення та обрізки дерев.

Очільник агентства наголосив, що вже кілька років у бюджеті фактично закладають кошти лише на поточний (ямковий) ремонт і підготовку до зими. "Кошти на капітальний ремонт цього року, як і минулого, не передбачені. У бюджеті їх немає", - каже Сухомлин.

У 2026 році планують фрезерування та латання вибоїн, і, за словами очільника держагентства, є високий ризик, що навесні наступного року проблема повториться.

Він також навів динаміку фінансування, де у 2023 році на дороги виділили 42 млрд грн. На 2026 рік у бюджеті закладено 12,6 млрд грн, але з них 2,5 млрд грн — на пункти пропуску та міжнародні проєкти, а 8,6 млрд грн — безпосередньо на поточний ремонт і утримання доріг.

Детальніше читайте тут: Голова Агентства відновлення: Ями на трасах Київ-Одеса і Київ-Чоп залатаємо, коли будуть гроші і тепла погода

Нагадаємо:

Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, каже прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.