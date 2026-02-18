Свириденко назвала умову, за якої в Україні почнуть ремонт доріг

Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щщойно це дозволять погодні умови.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона доручила віцепрем'єру з відновлення Олексію Кулебі разом із Державним агентством відновлення терміново підготуватися до старту робіт.

За словами Свириденко, насамперед ремонтуватимуть стратегічні маршрути — для оборонної логістики, життєзабезпечення громад і роботи критичної інфраструктури.

Вона додала, що в держбюджеті-2026 уже передбачені кошти на ремонт автошляхів, а уряд також шукає додаткове фінансування.

Крім того, прем'єр-міністерка розповіла, що на засідання уряду доручили відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків, які очікуємо протягом цієї весни.

Нагадаємо:

У Івано-Франківській області у селі Микуличин Надвірнянського району підрядна організація проводить капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Н-09 Мукачево — Львів.