Мінфін передбачив більшість коштів на ремонт доріг на кінець 2026 року

Більшість бюджетних коштів, передбачених на ремонт і утримання доріг у 2026 році, розписані на грудень, тож наразі їх фактично немає.

Про це розповів голова держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв'ю ЕП.

"У бюджеті передбачено 12,6 мільярда гривень, але 7-8 мільярдів розписані Міністерством фінансів на грудень. Тобто зараз цих коштів фактично немає", - повідомив він.

За словами Сухомлина, роботи доводиться планувати частково за наявного фінансування й частково з відтермінуванням платежів підрядникам.

Крім того, він пояснив, що терміни ліквідації вибоїн на трасах Київ-Одеса та Київ-Чоп залежать від фінансування і температури повітря. Аварійний ремонт розпочнуть, щойно це дозволять погодні умови.

Нагадаємо:

Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, каже прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У 2026 році на утримання доріг в Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.