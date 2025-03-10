У Києві заборонили евакуацію авто під час повітряної тривоги

У столиці більше не забиратимуть автомобілі евакуаторами під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Зазначається, що рішення прийнято з метою забезпечення безпеки громадян.

Втім, заборона не стосується машин, які блокують рух спецтранспорту. Такі авто, як і раніше, можуть бути примусово евакуйовані.

Нагадаємо:

У КМВА повідомили, що напрацювали нові правила щодо роботи громадського транспорту під час повітряних тривог: водії самі вирішуватимуть, зупинятися чи продовжувати рух.

Столиця залишилася єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Рада оборони Києва під час найближчого засідання розгляне питання роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.