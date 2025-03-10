У Києві заборонили евакуацію авто під час повітряної тривоги
У столиці більше не забиратимуть автомобілі евакуаторами під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Зазначається, що рішення прийнято з метою забезпечення безпеки громадян.
Втім, заборона не стосується машин, які блокують рух спецтранспорту. Такі авто, як і раніше, можуть бути примусово евакуйовані.
Нагадаємо:
У КМВА повідомили, що напрацювали нові правила щодо роботи громадського транспорту під час повітряних тривог: водії самі вирішуватимуть, зупинятися чи продовжувати рух.
Столиця залишилася єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.
Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги.
Рада оборони Києва під час найближчого засідання розгляне питання роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.