Київський метрополітен тестує новий алгоритм роботи – без обмежень у разі жовтого рівня загрози

Київський метрополітен тестує новий алгоритм роботи: рух "зеленою" лінією під час жовтого рівня загрози відбуватиметься без обмежень – поїзди продовжать перевозити пасажирів через Південний міст.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Сьогодні, 9 вересня, у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози працює Сирецько-Печерська лінія метрополітену ("зелена" гілка).

"У разі оголошення повітряної тривоги червоного рівня рух поїздів на наземній ділянці не відбуватиметься. Пасажирам необхідно буде вийти з поїзда на підземних станціях та перечекати небезпеку на станції як укритті", – говориться у повідомленні.

Під час червоного рівня загрози поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

"Фахівці завершують відпрацювання алгоритмів безпеки та взаємодії між машиністами, диспетчерами і черговим персоналом станцій. А відзавтра, 10 вересня, цей алгоритм діятиме постійно. І рух "зеленою" лінією під час жовтого рівня загрози відбуватиметься без обмежень", – говориться у повідомленні.

Інформація про режим роботи транслюється у вагонах поїздів і на станціях метрополітену. Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями, що лунають на станціях та у вагонах, а також дотримуватися вказівок працівників метрополітену.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві під час повітряних тривог "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити.

Громадський транспорт у Києві працюватиме довше, оскільки комендантська година триватиме з першої години ночі до п'ятої ранку, ці зміни стануть чинними опівночі 10 вересня.

Раніше Рада оборони міста Києва ухвалила звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки: пропонує послабити комендантську годину в місті і безперервну роботу Сирецько-Печерської лінії під час повітряної тривоги.

Із 3 вересня у Києві курсуватиме додатковий автобус, який забезпечить сполучення між правим і лівим берегами столиці.

Раніше повідомлялося, що щодня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту, там, де це технічно можливо, світлофори перемикатимуть у режим "Усім червоний".