У КМВА анонсували нові правила для громадського транспорту Києва під час тривог

У КМВА повідомили, що напрацювали нові правила щодо роботи громадського транспорту під час повітряних тривог: водії самі вирішуватимуть, зупинятися чи продовжувати рух.

Про це заявив речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі "Новини.Live".

"Є напрацювання і пропозиції від сил оборони міста Києва. Ключ в тому, що водій буде приймати рішення чи доїжджати до найближчої зупинки, а також чи зупиняти транспорт і йти в укриття, чи продовжувати рух", - повідомив він.

Ієвлєв додав, що цю ініціативу найближчим часом внесуть на розгляд Ради оборони Києва.

Нагадаємо:

Столиця залишилася єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Рада оборони Києва під час найближчого засідання розгляне питання роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.