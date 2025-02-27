У КМВА анонсували нові правила для громадського транспорту Києва під час тривог
У КМВА повідомили, що напрацювали нові правила щодо роботи громадського транспорту під час повітряних тривог: водії самі вирішуватимуть, зупинятися чи продовжувати рух.
Про це заявив речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі "Новини.Live".
"Є напрацювання і пропозиції від сил оборони міста Києва. Ключ в тому, що водій буде приймати рішення чи доїжджати до найближчої зупинки, а також чи зупиняти транспорт і йти в укриття, чи продовжувати рух", - повідомив він.
Ієвлєв додав, що цю ініціативу найближчим часом внесуть на розгляд Ради оборони Києва.
Нагадаємо:
Столиця залишилася єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.
Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги.
Рада оборони Києва під час найближчого засідання розгляне питання роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.