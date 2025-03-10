В Киеве запретили эвакуацию авто во время воздушной тревоги

В столице больше не будут забирать автомобили эвакуаторами во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает начальник КГГА Тимур Ткаченко.

Отмечается, что решение принято с целью обеспечения безопасности граждан.

Впрочем, запрет не касается машин, которые блокируют движение спецтранспорта. Такие авто, как и раньше, могут быть принудительно эвакуированы.

Напомним:

В КГГА сообщили, что наработали новые правила работы общественного транспорта во время воздушных тревог: водители сами будут решать, останавливаться или продолжать движение.

Столица осталась единственным городом Украины, где останавливают общественный транспорт во время воздушных тревог.

Киевляне неоднократно обращались к киевским властям с просьбой отменить запрет движения общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Совет обороны Киева во время ближайшего заседания рассмотрит вопрос работы общественного транспорта во время воздушной тревоги.