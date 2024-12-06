Київ залишився єдиним містом в країні, де зупиняють громадський транспорт під час тривог – активісти

Фото з петиції на сайті КМДА про скасування заборони руху громадського транспорту під час повітряної тривоги

Столиця залишилася єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час тривог.

Такі дані наводять активісти ГО "Пасажири Києва".

За їх даними, у Хмельницькому та Івано-Франківську вже декілька місяців не зупиняють комунальний транспорт.

Наприклад, у Франківську базово транспорт працює під час тривог, а зупиняється окремим оперативним розпорядженням у разі реальної високої загрози обстрілу.

Зупинка комунального транспорту під час тривог, як вважають активісти, "створює транспортні проблеми для сотень тисяч пасажирів наземного транспорту та метро".

"Люди мерзнуть під зупинками на морозі чи переплачують сотні гривень за таксі. Страждають і водії, які не можуть переїхати з лівого берега на правий через Дарницький міст", - зазначено в повідомленні ГО "Пасажири Києва".

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Нагадаємо:

Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги. Їхні автори наголошували, що рішення нелогічне, а пересуватися містом без власного автомобіля складно. Крім того, за даними активістів, міський бюджет недоотримує мільярди гривень через простій комунального транспорту.

Станом на 2023 рік транспорт під час тривоги зупиняли в трьох містах України, віддалених від зони бойових дій: Хмельницькому, Івано-Франківську та Києві.