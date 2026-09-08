Кличко повідомив про наслідки атак РФ на склади: є загиблі

Протягом дня ворог наніс удари по кількох складах у Києві

У Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання в складське приміщення: загинули двоє людей, кількість загиблих внаслідок російських атак на столицю України 8-го вересня зросла до п'яти.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Протягом дня з'явилася інформація про декілька влучень у склади, розташовані у Києві.

Вранці Кличко повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків, зайнялася пожежа в складських приміщеннях.

Потім повідомлялося, що у тому ж таки Шевченківському районі зафіксовано повторне влучання у склади.

Згодом з'явилася інформація про влучання в складську будівлю у Голосіївському районі, внаслідок чого зайнявся дах.

"У Голосіївському районі повторне влучання в складську будівлю. У Соломʼянському – падіння БпЛА на складську будівлю. Також у Голосіївському районі БпЛА впав на відкритій території. Загоряння оперативно ліквідували. За іншою адресою в Голосієво сталося загоряння складської будівлі", – інформував Кличко.

"У Голосіївському районі повторне влучання ще в одну складську будівлю. Пожежа розповсюджується на поруч розташовану триповерхову будівлю", – написав він у Телеграм о 17.41.



Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи.

Через російський обстріл Києва вночі та зранку 8 вересня, внаслідок якого 2 людей загинуло і 10 постраждали, руйнування зафіксували у семи районах Києва, зокрема пошкодження отримали житлові будинки, склади, навчальний заклад, лікарня і вхід до станції метро "Тараса Шевченка".

Повідомлялося, що російські війська пошкодили у Києві пів сотні житлових та промислових обʼєктів, двоє людей загинуло, 16 постраждалих.

У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві.

Падел-клуб Svito, заснований тенісистами Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським, зазнав пошкоджень через вибухову хвилю під час атаки РФ на Київ в ніч на 8 вересня.