Уряд cхвалив законопроєкти щодо захисту комерційних таємниць

Уряд cхвалив законопроєкти, які встановлюють процедуру захисту для ноу-хау і комерційних таємниць.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

Кабінет міністрів України cхвалив пакет законопроєктів, які встановлюють процедуру захисту для нерозкритих ноу-хау і комерційних таємниць, удосконалює засади відповідальності за порушення законодавства у цій сфері, а також змінює обсяг прав на комерційні таємниці відповідно до європейських стандартів.

Документи розроблені на виконання євроінтеграційних зобов'язань України, зазначили у відомстві.

Зокрема, зміни у законодавстві визначають поняття правомірного та неправомірного отримання, використання і розкриття комерційної таємниці, запроваджують ефективні заходи і процедури захисту.

Вони створюють механізм забезпечення конфіденційності комерційної таємниці під час судових процесів, визначають види заходів забезпечення позову, тимчасові та запобіжні заходи та умови їх застосування, а також коригувальні заходи та відшкодування збитків.

Також оновлення передбачають виключити комерційну таємницю з переліку об'єктів права інтелектуальної власності.

"Такі зміни у законодавстві створюватимуть сприятливе середовище для інновацій, чесної конкуренції та залучення іноземних інвестицій, а також підвищить ефективність судової практики відповідно до європейських стандартів", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше уряд ухвалив постанову щодо митних спрощень для підприємств, які постраждали від обстрілів і скорочує строки перевірки частини імпортних товарів: товари менше часу перебуватимуть у зонах митного контролю.