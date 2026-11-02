Підробка відомих брендів на 98 мільйонів гривень: справу передали до суду

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої злочинної групи, які займалися виробництвом та збутом підробленого брендового одягу і взуття.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, а також Бюро економічної безпеки.

Справу розслідували детективи територіального управління БЕБ у Львівській області. Вони викрили організовану групу, яка налагодила виробництво та збут підробленого одягу, взуття й Moncler та Stone Island, а також навушників і годинників Apple.

Сума збитків перевищує 98 млн грн. "Компанії "Монклер" завдано понад 91,6 млн грн збитків, компанії "Епл" – понад 6,5 млн грн", – зазначено у повідомленні.

Слідством встановлено, що організатор – мешканець Львівщини – залучив до схеми шістьох осіб, серед яких його дружина, а також пособника.

Двоє учасників керували швейними цехами, ще двоє займалися перевезеннями. Дружина організатора відповідала за рекламу й продажі, на неї ж оформили один зі складів.

Ще один учасник торгував підробками у своєму магазині, а пособник друкував фальшиві бирки й цінники.

Товар продавали в магазинах та онлайн. Сам організатор також торгував контрафактними навушниками та годинниками Apple.

Під час обшуків вилучили тисячі одиниць підробленого одягу, десятки тисяч бирок, швейне обладнання та понад 1 млн грн готівкою.

Організатору групи інкримінують незаконне використання знака для товарів і послуг, вчинене повторно та організацію незаконного використання знака для товарів і послуг.

Ще шістьох учасників обвинувачують у незаконному використанні знака для товарів і послуг у складі організованої групи, ще одну особу – у пособництві у вчиненні цього злочину.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечували 6 прикордонний Волинський загін ДПСУ та Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області.

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