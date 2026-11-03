БЕБ викрило мережу підпільних нафтобаз на Київщині

На Київщині судитимуть сімох учасників організованої злочинної групи, які масово виготовляли та збували фальсифікований бензин: вони розгорнули цілу мережу з підпільних виробництв, стаціонарних та пересувних автозаправних станцій.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

"Щоб перетворити дешеву сировину на популярний бензин марки А-95, додавали спеціальні хімічні присадки та барвники. Рідина отримувала потрібний колір, а покупці були впевнені, що заправляють свої автомобілі якісним продуктом від відомих вітчизняних брендів", – розповіли у БЕБ.

Фальсифікат реалізовували через десять стаціонарних заправок та прямо з переобладнаних автомобілів. Детективи БЕБ у Київській області виявили чотири нелегальні нафтобази у Білоцерківському та Фастівському районах.

Загалом, під час слідчих дій, вилучили сто тисяч літрів небезпечного пального на понад сім мільйонів гривень.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України викрило групу осіб, яка організувала незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального: вилучено майна на 20 мільйонів гривень.

Раніше правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала фальсифіковане пальне на Київщині: близько 200 мільйонів гривень легалізовували через підконтрольні підприємства.