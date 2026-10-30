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16 млн грн збитків: у медуніверситеті Богомольця викрили оборудки на ремонті

Андрій Муравський — 30 жовтня, 17:20
16 млн грн збитків: у медуніверситеті Богомольця викрили оборудки на ремонті

Двом посадовцям Національного медичного університету у Києві повідомлено про підозру: обсяги та вартість ремонту навчального корпусу завищувалися, при чому підрядник не мав дозволу на виконання робіт.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, а також Бюро економічної безпеки.

За процесуального керівництва Київської міської та Шевченківської окружної прокуратур міста Києва двом посадовцям Національного медичного університету імені О. О. Богомольця у Києві повідомлено про підозру через порушення під час ремонту фасаду та покрівлі навчального корпусу.

За даними УП у правоохоронних органах, підозру вручили ректору університету НМУ імені Богомольця Юрію Кучину, також підозру отримав проректор з економічних питань Володимир Титикало.

"Понад 13,7 млн грн розтрати на ремонті фасаду. За даними слідства, у 2020 році один із керівників університету організував схему заволодіння бюджетними коштами. За його вказівкою до актів виконаних робіт вносили завищені обсяги та вартість ремонту, а сам він забезпечував їх погодження та оплату", – повідомляє прокуратура.

Підрядник, який переміг у тендері, не мав необхідного дозволу на виконання робіт. Діючи під керівництвом підозрюваного, він перераховував отримані кошти на рахунки підконтрольних ФОП для подальшого переведення в готівку, стверджують слідчі.

За результатами експертизи збитки перевищили 13,7 млн грн.

Його дії кваліфіковано як організація розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Понад 2,2 млн грн збитків через службову недбалість під час ремонту покрівлі. У 2021 році університет уклав із тим самим підрядником договір на 10,9 млн грн, хоча покрівлю повністю замінили ще у 2014–2015 роках.

За даними слідства, належний технічний нагляд за ремонтом не здійснювали, а акти виконаних робіт та їх оплату погоджували без перевірки. Унаслідок цього вартість ремонту була завищена на понад 2,2 млн грн.

Посадовцю університету повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Прокурори просять суд обрати підозрюваному в організації розтрати заставу в розмірі завданих збитків, а підозрюваному у службовій недбалості – цілодобовий домашній арешт.

Обвинувальні акти щодо директора підрядної компанії, інженера технічного нагляду та начальника одного з відділів університету вже скеровано до суду.

Досудове розслідування щодо розтрати бюджетних коштів проводять детективи територіального управління БЕБ у м. Києві, щодо службової недбалості – слідчі Шевченківського УП ГУНП у м. Києві. Оперативний супровід обох проваджень здійснює ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо:

Раніше працівнику одного зі столичних університетів повідомили про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках. Університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.

Раніше прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника "Центру обслуговування підрозділів МВС" та інших осіб, яких викрили на тендерних оборудках.

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16 млн грн збитків: у медуніверситеті Богомольця викрили оборудки на ремонті
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