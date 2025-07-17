Все по закону: Свириденко прокомментировала скандал с БЭБом

Новый премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что процедура, из-за которой Правительство не назначили избранного главу БЭБ, соответствовала законам и нормативно-правовым актам.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Свириденко отвечая на вопрос нардепа Железняка отметила, что действия Правительства по не назначению Александра Цивинского главой БЭБ, как это решила комиссия по отбору, соответствуют закону.

"Относительно процедуры БЭБ, она выполнена в соответствии с законами и нормативными актами.

Нам было внесено решение и мы как члены правительства рассмотрели это решение, и каждый из нас имел возможность выразить свою позицию: воздержаться, проголосовать за, или отказаться в соответствии с той информацией, которая была услышана соответствующим министром европейской интеграции и юстиции, что касалось связей со страной-агрессором", - сказала новая руководительница правительства.

Напомним:

Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.

Но Кабмин не утвердил Александра Цивинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины, о чем сообщил в Telegram. Правительство приняло решение обратиться в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности.

Впоследствии комиссия по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины сообщила, что ожидает официального сообщения от правительства относительно решения о назначении директора бюро.