Кабмін передає Києву 10 генераторів для роботи водоканалу

Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу, ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах..

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення", – написав він.

Генератори передадуть коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Прем'єр закликав місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання після його отримання.

Нагадаємо:

У вівторок, 3 листопада, близько 15 години дня Київводоканал повідомив про тимчасове припинення водопостачання у Києві через знеструмлення помпових станцій.

Про відновлення водопостачання у штатному режимі Київводоканал повідомив лише наступного дня близько 14 години дня.