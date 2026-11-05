Кабмін передає Києву 10 генераторів для роботи водоканалу
Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу, ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах..
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
"Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення", – написав він.
Генератори передадуть коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.
Прем'єр закликав місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання після його отримання.
Нагадаємо:
У вівторок, 3 листопада, близько 15 години дня Київводоканал повідомив про тимчасове припинення водопостачання у Києві через знеструмлення помпових станцій.
Про відновлення водопостачання у штатному режимі Київводоканал повідомив лише наступного дня близько 14 години дня.