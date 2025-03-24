В будинках Києва опалення відключать протягом 3-4 днів

Враховуючи масштаби столичної централізованої системи теплопостачання, процес відключення опалення займе 3-4 дні.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Він підкреслив, що вже третій опалювальний сезон пройшов в умовах воєнного стану. Попри ризики та складність періоду, комунальні служби міста не допустили збоїв у роботі, а всі аварійні ситуації усувались оперативно. Теплопостачальні підприємства, зокрема "Київтеплоенерго", мали в розпорядженні необхідні обсяги природного газу, закупили витратні матеріали для ремонту та обслуговування тепломереж, сформували запас палива для спецаварійних авто тощо.

За його словами, у місті в цілодобовому режимі працювали 38 аварійних бригад комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Заступник голови КМДА підкреслив, що одразу після завершення цього опалювального сезону місто починає готуватись до наступного. Зокрема, фахівці здійснюють регламентні роботи, реконструкцію та ремонт обладнання й мереж, накопичуючи запаси палива, витратних матеріалів тощо.

Нагадаємо:

З 24 березня у столиці почали відключати будинки від теплопостачання.

Заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла порівняно з початком опалювального сезону на 6,5% і досягла 8 млрд грн.