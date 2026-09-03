Київрада підтримала рішення про докапіталізацію "Київміськбуду" на три мільярди
Київська міська рада підтримала рішення щодо докапіталізації ПрАТ "ХК "Київміськбуд" шляхом збільшення статутного капіталу компанії: відповідне рішення 3 вересня підтримали 67 депутатів.
Інформація про це міститься на сайті КМДА.
Документ передбачає надання згоди на збільшення статутного капіталу компанії шляхом додаткової емісії акцій на суму до 3 млрд грн із збереженням частки територіальної громади міста Києва, якій належить 99,87% акцій холдингу. Розрахунок суми здійснювали відповідно до Фінансового плану підприємства на 2026-2028 роки.
Після передбачення відповідних коштів у бюджеті міста Києва на 2027 рік для придбання акцій додаткової емісії компанія отримає фінансовий ресурс для забезпечення стабільної роботи та продовження будівництва об'єктів у 2027–2028 роках.
Т.в.о. голови правління "Київміськбуд" Юрій Тихонович зазначив, що попередня докапіталізація дозволила відновити роботи на 11 будівельних майданчиках.
"Цього року готуємо до введення в експлуатацію шість житлових комплексів разом із мережами", – Юрій Тихонович.
За його словами, залучення додаткового фінансування має забезпечити безперервність будівельних робіт упродовж 2027–2028 років та дозволити компанії виконати ключове зобов'язання перед інвесторами.
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Нагадаємо:
Проєкт рішення про докапіталізацію Київміськбуду у Київраді зареєстрували ще на початку липня.