Київрада підтримала рішення про докапіталізацію "Київміськбуду" на три мільярди

Київська міська рада підтримала рішення щодо докапіталізації ПрАТ "ХК "Київміськбуд" шляхом збільшення статутного капіталу компанії: відповідне рішення 3 вересня підтримали 67 депутатів.

Інформація про це міститься на сайті КМДА.

Документ передбачає надання згоди на збільшення статутного капіталу компанії шляхом додаткової емісії акцій на суму до 3 млрд грн із збереженням частки територіальної громади міста Києва, якій належить 99,87% акцій холдингу. Розрахунок суми здійснювали відповідно до Фінансового плану підприємства на 2026-2028 роки.

Після передбачення відповідних коштів у бюджеті міста Києва на 2027 рік для придбання акцій додаткової емісії компанія отримає фінансовий ресурс для забезпечення стабільної роботи та продовження будівництва об'єктів у 2027–2028 роках.

Т.в.о. голови правління "Київміськбуд" Юрій Тихонович зазначив, що попередня докапіталізація дозволила відновити роботи на 11 будівельних майданчиках.

"Цього року готуємо до введення в експлуатацію шість житлових комплексів разом із мережами", – Юрій Тихонович.

За його словами, залучення додаткового фінансування має забезпечити безперервність будівельних робіт упродовж 2027–2028 років та дозволити компанії виконати ключове зобов'язання перед інвесторами.

Нагадаємо:

Проєкт рішення про докапіталізацію Київміськбуду у Київраді зареєстрували ще на початку липня.