Енергозабезпечення Херсона впало до рівня одного супермаркету в Києві – начальник ОВА

Через посилення російських обстрілів Херсон наразі отримує стільки ж електроенергії, скільки один супермаркет у Києві.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зараз все місто отримує світло в обсязі, як один супермаркет у Києві. Тобто немає такої потужності, як раніше, щоб дати (світло – ЕП)", – каже Прокудін.

Також він повідомив, що місто може залишатися без світла на дуже великий і тривалий час попри те, що адміністрація намагається працювати над альтернативними варіантами електро- та теплопостачання.

Крім того, Прокудін зазначив, що атакуючи Херсон, росіяни тренуються та тестують озброєння, після чого їх перекидають на інші ділянки фронту.

Наразі в місті щодня нараховується близько 20 поранених або вбитих. За словами начальника ОВА, з Херсона виїхало близько 80% людей.

Раніше Херсон не страждав від відключень світла настільки сильно.

"Якщо порівнювати з Києвом, який минулого року в опалювальний сезон був без світла, то Херсон жив нормально, бо ми з 2023 року будували захист. Був лише один тиждень без світла, і люди сподіваються, що так буде й далі.

Але я кажу правду: так не буде", – зазначає Прокудін.

У серпні росіяни атакували місто півторатонними КАБами, які легше пробивають захисні споруди, через що він переконаний, що буде інакше.

"Діти, які зараз тут, не тільки наражаються на небезпеку, що будуть змушені жити в підземеллі, ходити під сітками, перебігаючи вулиці, а й жити без світла та інтернету, коли буде порушуватися їхнє право на освіту. А батьки цим нехтують", – каже начальник ОВА.

Нагадаємо:

26 серпня російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ – основне джерело тепла для міста. Станція зазнала серйозних руйнувань.

27 серпня росіяни повторно атакували Херсонську ТЕЦ керованими авіабомбами. Вони повністю знищили та вивели з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося на станції.