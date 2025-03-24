В домах Киева отопление отключат в течение 3-4 дней

Учитывая масштабы столичной централизованной системы теплоснабжения, процесс отключения отопления займет 3-4 дня.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что уже третий отопительный сезон прошел в условиях военного положения. Несмотря на риски и сложность периода, коммунальные службы города не допустили сбоев в работе, а все аварийные ситуации устранялись оперативно. Теплоснабжающие предприятия, в частности "Киевтеплоэнерго", располагали необходимыми объемами природного газа, закупили расходные материалы для ремонта и обслуживания теплосетей, сформировали запас топлива для спецаварийных авто и тому подобное.

По его словам, в городе в круглосуточном режиме работали 38 аварийных бригад коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что сразу после завершения этого отопительного сезона город начинает готовиться к следующему. В частности, специалисты осуществляют регламентные работы, реконструкцию и ремонт оборудования и сетей, накапливая запасы топлива, расходных материалов и тому подобное.

Напомним:

С 24 марта в столице начали отключать дома от теплоснабжения.

Задолженность киевлян за теплоснабжение и горячее водоснабжение выросла по сравнению с началом отопительного сезона на 6,5% и достигла 8 млрд грн.