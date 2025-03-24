Борги киян за тепло і гарячу воду зросли до 8 мільярдів за опалювальний сезон

Заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла порівняно з початком опалювального сезону на 6,5% і досягла 8 млрд грн.

Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Порівняно з початком цього ОЗП вона збільшилася майже на 6,5% і становила на початок березня 8 млрд грн, з яких 5 млрд грн - це борг за опалення і майже 3 млрд грн – за гаряче водопостачання", – сказав він.

Він зазначив, що "Київтеплоенерго" пропонує споживачам закривати свої борги в досудовому порядку через договір реструктуризації на комфортних для них умовах.

Водночас Лопатін наголосив, що у разі відсутності у споживачів бажання це робити "у підприємства немає іншого виходу, як проводити й посилювати боротьбу з боржниками в судовому порядку".

"І систематична практика штрафних санкцій, і судові рішення дуже ефективні і дійсно впливають на системних боржників", – зазначив директор "Енергозбуту".

Він звернув увагу, що з початку 2024 року скасовано мораторій на штрафні санкції, тому підприємство нараховує 0,01% пені за кожну добу простроченого грошового зобов’язання, вона підлягає сплаті в обов’язковому порядку.

За його словами, якщо справа розглядається в суді, то до пені додаються ще інші фінансові санкції: інфляційні нарахування та 3% річних.

Лопатін наголосив, що борги за комунальні послуги можуть врешті призвести до накладання арешту на користування коштами на рахунках, а також на нерухоме майно та авто.

Нагадаємо:

З 24 березня у столиці почали відключати будинки від теплопостачання.