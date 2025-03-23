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З понеділка у Києві закінчується опалювальний сезон – Кличко

Володимир Тунік-Фриз — 23 березня, 12:43
З понеділка у Києві закінчується опалювальний сезон – Кличко
Getty images

З 24 березня у столиці почнуть відключати будинки від теплопостачання.

Про це повідомляє мер Віталій Кличко.

"Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу", – повідомив Кличко.

Заклади соціальної сфери вимикатимуть від теплопостачання за індивідуальними заявками.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон у Києві 2024 року завершили 28 березня.

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КМДА

З понеділка у Києві закінчується опалювальний сезон – Кличко
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