З понеділка у Києві закінчується опалювальний сезон – Кличко

З 24 березня у столиці почнуть відключати будинки від теплопостачання.

Про це повідомляє мер Віталій Кличко.

"Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. А також ми керуємося необхідністю раціонального використання природного газу", – повідомив Кличко.

Заклади соціальної сфери вимикатимуть від теплопостачання за індивідуальними заявками.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон у Києві 2024 року завершили 28 березня.