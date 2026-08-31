Плани стійкості регіонів: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів, при чому міського голову Києва Віталія Кличка рада попередила про персональну відповідальність за підготовку до опалювального сезону.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента України.

Ідеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2026 року "Щодо стану виконання Комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва".

Президент ввів у дію рішення РНБО. Контроль за виконанням рішення Ради, введеного в дію цим указом, поклали на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

РНБО взяла до відома інформацію прем'єр-міністра України щодо стану виконання обласними державними (військовими) адміністраціями та міськими головами Комплексних планів стійкості окремих регіонів, у тому числі стосовно наявного обсягу виконаних заходів і реальних перспектив їх виконання до початку опалювального сезону.

Рада попередила посадових осіб військових адміністрацій, міських голів, керівників підприємств, установ та організацій про особисту відповідальність за невиконання Комплексних планів стійкості, незадовільні показники виконання заходів, передбачених Комплексними планами стійкості, несвоєчасне або неналежне виконання і необхідність ужиття невідкладних заходів для сталого проходження опалювального сезону.

РНБО схвалила план стійкості територіальної громади міста Києва, але голові Київської міської державної адміністрації, міському голові разом з Київською міською радою та відповідним міністерствам і відомствам доручено "забезпечити безумовне та своєчасне виконання Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, зокрема заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону".

"Звернути увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026/2027 року в м. Києві", – говориться у документі.

Уряду доручено невідкладно вжити заходів щодо забезпечення коригування комплексних планів стійкості "з урахуванням реальних перспектив виконання передбачених ними заходів до початку опалювального сезону".

Органам місцевого самоврядування доручено вжити заходів для забезпечення фактично наявного резерву пального в обґрунтованому обсязі, але не менше ніж на два тижні, необхідному для сталого проходження опалювального сезону, у першу чергу для забезпечення сталого функціонування об'єктів життєзабезпечення;

А також – ужити за участю об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителів багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів "вичерпних заходів" для забезпечення автономності багатоквартирних будинків, зокрема шляхом облаштування систем незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання РНБО, що частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими.

Раніше повідомлялося, що до 1 вересня регіони мають виконати 80% планів підготовки до опалювального сезону, а до 1 жовтня виконати всі роботи, а також забезпечити нарощування на 20% обсягу резервного живлення.

Раніше повідомлялося, що підготовчі роботи до опалювального сезону виконано у понад 83,5 тисячах житлових будинків — це майже 60% від запланованого обсягу.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці відновили 90% об'єктів теплопостачання, які атакувала Росія.

10 серпня виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв прозвітував про стан виконання Плану стійкості Києва. Роботи з відновлення інфраструктури міста були виконані на 65%.