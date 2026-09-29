Оборудки на тендерах Укрзалізниці: організатор пішов на угоду зі слідством

Колишній високопосадовець СБУ Шило пішов на угоду зі слідством у справі про оборудки на тендерах Укрзалізниці.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд продовжує слухати справу про заволодіння коштами Укрзалізниці щодо колишнього радника Офісу президента та ексочільника департаменту СБУ Артема Шила, говориться у повідомленні.

"Сьогодні прокурор САП заявив, що досягнуті домовленості щодо укладення угоди про визнання винуватості з Артемом Шилом та Констянтином Мельником (інший обвинувачений) та попросив виділити справу щодо Шила в окреме провадження", – пише ЦПК.

Суд виділив матеріали справи щодо Шила в окреме провадження, розповів ЦПК. Надалі ВАКС має затвердити угоду, деталі якої поки що невідомі.

За версією слідства, протягом 2021–2022 років організована група на чолі з Шилом заволоділа коштами Укрзалізниці під час закупівель кабелів (збитки на 140 млн грн) і трансформаторів (збитки на 100 млн грн) за завищеними цінами.

Шило, за даними НАБУ і САП, був керівником організованої групи, а також легалізував понад 175 млн грн, одержаних від злочинних схем, витративши їх на придбання елітної нерухомості.

Нагадаємо:

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно організаторів "бек-офісу" АТ "Укрзалізниця" – колишнього радника Офісу президента, підприємця та ще двох осіб, яких викрили на тендерних оборудках. Колишній радник Офісу президента та посадовець СБУ– Артем Шило.

Раніше повідомлялося, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб, які незаконно збагатилась на закупівлі трансформаторів.

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 10 учасників організованої групи, причетних до заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Раніше за колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.

Повідомлялося, що Артем Шило працював в СБУ з 2012 року, з 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам. У 2021 році він звільнився з СБУ та став радником Офісу президента.

Влітку 2022 року Шило повернувся до СБУ як керівник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Віктор Бондар, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця" залишиться під вартою, однак заставу йому зменшили.