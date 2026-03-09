Переплата 95 мільйонів гривень за трансформатори: судитимуть експосадовців "Укрзалізниці"

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб, які незаконно збагатилась на закупівлі трансформаторів.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Слідство з'ясувало, що у червні–грудні 2022 року так званий "бек-офіс" АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання постачальником силових трансформаторів наперед визначеної компанії, підконтрольної громадянину Республіки Білорусі. Трансформатори купили за завищеною вартістю.

Крім того, "бек-офіс" організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. При чому громадянство бенефіціара компанії та його зв'язки з Росією не перевірили.

Згодом переможець тендеру через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі, говориться у повідомленні.

"Внаслідок реалізації схеми впродовж 2022–2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму майже 95 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", – говориться у повідомленні.

Суд наклав арешт на 54,6 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

