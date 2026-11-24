Ворожий БПЛА атакував залізничну станцію Коростень, причому уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд.

Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію, розповіли в УЗ.

"Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Тут є велике стаціонарне укриття, куди й перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів. Ніхто з працівників не постраждав", – додали у компанії.

В УЗ нагадують: після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень, які лунають – це рятує життя.

"Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, — означає наражати себе на смертельну небезпеку", – говориться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що у Коростені під ворожим ударом опинилося відділення "Нової пошти" та складські приміщення розташованих поруч комерційних підприємств. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

У самому Житомирі під ударами опинилися два підприємства. Атака пошкодила ремонтний цех, адміністративну будівлю, 36 цивільних транспортних засобів.

Також пошкоджено покрівлі та вікна двох житлових будинків та двох навчальних закладів.

У Житомирському районі ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури.

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