Укрзалізниця освоїла повний цикл капітального ремонту дизель-поїзда польського виробництва PESA: всі роботи виконувалися в умовах постійної загрози російських атак.

Про це повідомили у АТ "Укрзалізниця".

"Уперше повний цикл капітального ремонту дизель-поїзда польського виробництва PESA виконано виключно на власних потужностях Укрзалізниці — без залучення польського виробника", – говориться у повідомленні.

Уже найближчим часом цей поїзд курсуватиме на неелектрифікованому маршруті Солотвино — Ужгород.

Всі роботи виконувалися залізничниками в умовах постійної загрози російських ракетних і дронових атак.

"Попри безпекові виклики, Укрзалізниця забезпечила виконання всього комплексу робіт і продемонструвала спроможність самостійно проводити складний капітальний ремонт такого рухомого складу", – зазначили у компанії.

До виконання робіт також залучили сім українських виробників. Зокрема, вони забезпечили ремонт силової установки, систем кондиціонування повітря, пожежної сигналізації та дверних систем, а також виготовлення систем відеотрансляції, відеоспостереження й оповіщення, нових крісел для пасажирського салону та кабін машиністів, салонних вікон і лобового скла.

"Модернізований рейковий автобус PESA, побудований у 2006 році, тепер має 95 комфортабельних місць для сидіння другого класу, систему кондиціонування повітря та бездротові зарядні пристрої для гаджетів. Поїзд також забезпечує тихий і плавний рух", – говориться у повідомленні.

Наразі парк Укрзалізниці налічує 15 дизель-поїздів польського виробництва PESA BYDGOSZCZ. Перший поїзд цього виробника було модернізовано у 2024 році.

Тоді частину робіт виконували на заводі-виробнику в Польщі, де працівники Укрзалізниці також проходили навчання. Завершальний етап ремонту відбувався вже на потужностях Укрзалізниці.

"Нинішній поїзд став наступним важливим кроком: його повний цикл капітального ремонту виконано на одному із заводів Укрзалізниці без залучення польського виробника", – зазначає залізничний оператор.

Надалі Укрзалізниця планує поступово модернізувати всі дизель-поїзди PESA, використовуючи власні виробничі потужності та залучаючи українських виробників.

Нагадаємо:

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Укрзалізниця підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на постачання ще десяти пасажирських вагонів на понад мільярд гривень, законтрактувавши цього року вже рекордні 102 вагони.

Раніше Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.