"Бек-офіс" Укрзалізниці: судитимуть організаторів корупційних схем

До суду скерували обвинувальний акт стосовно організаторів "бек-офісу" АТ "Укрзалізниця" – колишнього радника Офісу президента, підприємця та ще двох осіб, яких викрили на тендерних оборудках.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Колишній радник Офісу президента та посадовець СБУ, який згадується у повідомленні – Артем Шило.

"НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт стосовно організаторів "бек-офісу" АТ "Укрзалізниця", колишнього радника Офісу президента України (також обіймав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України) та підприємця, а також ще двох осіб", – говориться у повідомленні.

Їх викрили на заволодінні коштами товариства під час закупівель кабелів і трансформаторів та легалізації незаконних прибутків.

Перший епізод стосується закупівлі кабелів. У 2021–2022 роках нардеп та підприємець за сприяння посадовців "Укрзалізниці" організували схему закупівель кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.

"За допомогою так званого "бек-офісу" УЗ підконтрольні їм компанії перемагали у тендерах та постачали товар за завищеними цінами. У результаті УЗ зазнала понад 140 млн грн збитків", – зазначають слідчі.

Другий епізод стосується закупівлі трансформаторів. У 2022 році учасники "бек-офісу" забезпечили закупівлю силових трансформаторів для УЗ за ціною, штучно завищеною майже вдвічі.

"Конкурентів із вигіднішими пропозиціями усували від закупівель. Протягом 2022–2024 років ця оборудка завдала товариству майже 100 млн грн збитків", – повідомляє НАБУ.

Слідство стверджує, що упродовж 2021–2023 років організатори "бек-офісу" УЗ відмивали кошти, отримані від корупційних схем. Зокрема, вони легалізували 12 млн грн, отримані від оборудки під час закупівлі кабельно-провідникової продукції для потреб товариства.

Ще понад 173 млн грн, одержаних від злочинних схем, організатор "бек-офісу" витратив на придбання елітної нерухомості (пентхаус, квартири, будинки, комерційна нерухомість), яку оформив на підконтрольних осіб.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб, які незаконно збагатилась на закупівлі трансформаторів.

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 10 учасників організованої групи, причетних до заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Раніше за колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.

Повідомлялося, що Артем Шило працював в СБУ з 2012 року, з 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам. У 2021 році він звільнився з СБУ та став радником Офісу президента.

Влітку 2022 року Шило повернувся до СБУ як керівник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Віктор Бондар, якого підозрюють в організації заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця" залишиться під вартою, однак заставу йому зменшили.