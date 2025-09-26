Після угоди про надра зі США: Україна зробила новий важливий крок щодо копалин

Кабінет міністрів оновив підходи до обліку корисних копалин, щоб вони відповідали міжнародним стандартам.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко 26 вересня за результатами тематичного екологічного Кабміну.

Вона зазначила, що тепер національну класифікацію узгоджено з рамковою класифікацією ООН.

Рішення дозволить:

зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;

підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку;

відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.

"Це також важливий крок після підписання угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин", - додала прем'єр.

В Мінекономіки уточнили, що нова урядова постанова визначає єдині принципи геолого-економічної оцінки та державного обліку запасів залежно від їх рівня геологічної вивченості та готовності родовищ до промислового освоєння.

Це створює умови для переоцінки стратегічної та критичної сировини за стандартами, зрозумілими для інвесторів, і дозволяє ефективніше готувати об’єкти до аукціонів та угод про розподіл продукції.

"Ухвалене рішення є важливим кроком для розвитку української геології та надрокористування. Воно забезпечує прозорі та зрозумілі для інвесторів правила, інтегрує Україну в європейський простір і формує підґрунтя для розвитку ринку стратегічних і критичних матеріалів. Це перехід до більш складних та комплексних систем класифікації, а отже інструмент доступу до ринків капіталу для наших проєктів", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Нагадаємо:

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

НАК "Нафтогаз" пропонує кілька проектів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США.