Секретар Київради Бондаренко подав заяву на відсторонення від обов'язків на час розслідування

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко подав заяву щодо відсторонення його від своїх обов'язків на період проведення досудового розслідування справи про земельну корупцію.

Про це він написав у Facebook.

"Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з тим, аби відсторонити мене від функціональних обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київської міської ради на час проведення досудового розслідування у резонансній справі (в якій я проходжу в статусі свідка)", – йдеться в повідомленні.

За словами Бондаренка, готувати, формувати порядок денний, зокрема, та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання Президії та Погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде Київський міський голова.

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Нагадаємо:

6 лютого НАБУ і САП "проводили масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Як йдеться у розслідуванні Bihus.info, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в Києві.