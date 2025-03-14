Секретарь Киевсовета Бондаренко подал заявление на отстранение от обязанностей на время расследования
Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко подал заявление об отстранении его от своих обязанностей на период проведения досудебного расследования дела о земельной коррупции.
Об этом он написал в Facebook.
"Чтобы не было никаких спекуляций, обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с тем, чтобы отстранить меня от функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением пленарных заседаний Киевского городского совета на время проведения досудебного расследования по резонансному делу (в котором я прохожу в статусе свидетеля)", - говорится в сообщении.
По словам Бондаренко,готовить, формировать повестку дня, в частности, и вести следующие пленарные заседания Киевского городского совета, заседания Президиума и Согласительного совета председателей депутатских фракций будет Киевский городской голова.
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Напомним:
6 февраля НАБУ и САП "проводили масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, председателя земельной комиссии Михаил Терентьева в возможных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.
Как говорится в расследовании Bihus.info, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.
13 мартагородской голова Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений должностных лиц КГГА на фоне новостей о земельной коррупции в Киеве.