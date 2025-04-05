СБУ перевіряє витік інформації угоди про надра за допомогою поліграфа – FT

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо отримання прибутку від українських активів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

За словами джерел видання, розслідування відбувається із використанням поліграфа.

Українські урядовці заявляють, що їх застали зненацька масштаби останніх вимог США, і вважають політично неприйнятною частину пропозиції Вашингтона щодо отримання прибутку від інфраструктури їхньої країни.

За інформацією FT, тести на детекторі брехні були проведені серед співробітників кількох міністерств, але відмовилися надати додаткові подробиці або уточнити, скільки осіб було допитано.

На брифінгу 28 березня Зеленський сказав, що вважає дивним витік американського документа. "Мені цікаво, хто передає цю інформацію", - казав він.

Нова пропозиція передбачає створення спільної наглядової ради для управління доходами від нафтових, газових і мінеральних проєктів, що охоплює всі основні енергетичні активи по всій країні.

Високопосадовці України висловили занепокоєння, що це може підірвати суверенітет країни, спрямувати майбутні доходи за кордон і порушити інтеграцію з ЄС.

Після публікації матеріалу FT, депутат Ярослав Железняк, який опублікував деталі угоди, повторив, що джерела інформації були не з України.

Нагадаємо:

Українська делегація може прибути до Сполучених Штатів наприкінці цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити угоду щодо мінеральних ресурсів.

28 березня Україна та Сполучені Штати провели першу тривалу розмову, запропоновану США, щодо драфту угоди про копалини.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

27 березня нардеп Ярослав Железняк зазначив, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.