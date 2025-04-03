Угода про надра: українська делегація може відвідати США цього тижня

Українська делегація може прибути до Сполучених Штатів наприкінці цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити угоду щодо мінеральних ресурсів.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg Television.

За його словами, після нещодавньої напруженої ситуації в Білому домі Мінфін США суттєво просунувся в підготовці повноцінної угоди про мінерали.

Зазначається, що вона базується на первинному 4-сторінковому проєкті та вже готова з боку Сполучених Штатів.

"Ми не хочемо втрачати час. Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу та для мирного процесу", — наголосив Бессент.

Він також зазначив, що Україна вже залучила адвоката для юридичного супроводу угоди.

Нагадаємо:

28 березня Україна та Сполучені Штати провели першу тривалу розмову, запропоновану США, щодо драфту угоди про копалини.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

27 березня нардеп Ярослав Железняк зазначив, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.

За словами президента Зеленського, оновлена угода про надра із США є зовсім іншим документом у порівнянні з минулими, однак там є пункти, які Україна раніше відкидувала.