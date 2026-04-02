Удари України змушують Росію скорочувати видобуток нафти – Reuters

Скорочення видобутку нафти в Росії є неминучим, оскільки удари України по портовій інфраструктурі, трубопроводах і нафтопереробних заводах зменшили експортні можливості на 20%.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Скорочення видобутку в Росії, другому за величиною експортері нафти у світі, посилить тиск на глобальні постачання в той момент, коли нафтові ринки вже сколихнули безпрецедентні перебої через конфлікт на Близькому Сході.

Протягом останнього місяця Україна посилила атаки на російську інфраструктуру експорту нафти. У межах наймасштабніших дронових ударів за більш ніж чотири роки війни Україна атакувала балтійські порти Усть-Луга і Приморськ, намагаючись послабити російську економіку.

Щонайменше 20% загальної експортної потужності Росії не працює, що менше за пікові 40% у березні, але цього все одно достатньо, за словами трьох галузевих джерел, щоб вплинути на видобуток нафти в Росії, яка є третім найбільшим виробником у світі після США та Саудівської Аравії.

Нагадаємо:

У березні у Ленінградській області Російської Федерації заявили про масовану атаку безпілотників, "пошкодження ємності з паливом" і пожежу в порту Приморська.

Згодом стало відомо, що балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, найбільші російські експортні нафтові точки, призупинили експорт сирої нафти та палива і після атак дронів.

Сили оборони України уразили нафтотермінал у порту Приморськ у Ленінградській області РФ, а також нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі. На обох об'єктах спалахнули пожежі.

Балтійський порт Приморськ у Росії, один із найбільших експортних вузлів країни, втратив щонайменше 40% своїх сховищ унаслідок атак українських безпілотників минулого місяця.