У Москві перед 9 травня почали обмежувати мобільний інтернет – BBC

Артур Крижний — 5 травня, 10:25
У Москві та Санкт-Петербурзі 5 травня почалися збої мобільного інтернету після попереджень операторів про можливі обмеження зв'язку з 5 по 9 травня під час підготовки до святкових заходів.

Про перебої повідомили російські медіа, пише російська служба BBC.

Проблеми фіксували абоненти МТС, Т2, "Білайна" та Yota. У Санкт-Петербурзі про масові збої також писала Fontanka.

Раніше Російська служба BBC повідомляла, що перед 9 травня влада планує зробити обмеження зв'язку в Москві "більш потужними".

За даними співрозмовників видання, 5, 7 і 9 травня проблеми можуть зачепити не лише мобільний інтернет, а й SMS та навіть сайти з "білого списку".

Напередодні оператори розіслали абонентам попередження, що в Москві з 5 по 9 травня можливі тимчасові обмеження мобільного інтернету та SMS з "міркувань безпеки".

Нагадаємо:

У столиці РФ Москві та Підмосков'ї 2 травня спостерігалися масові збої в роботі домашнього інтернету.

РФ телекомунікації

