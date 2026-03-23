Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Дрони атакували найбільший російський нафтовий термінал на Балтійському морі

Семен Рубан — 23 березня, 09:00
Ілюстративне фото

У Ленінградській області Російської Федерації заявили про масовану атаку безпілотників, "пошкодження ємності з паливом" і пожежу в порту Приморська.

Джерело: губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко, Telegram-канал Astra.

Деталі: Дрозденко повідомив, що, починаючи з вечора 22 березня, російські системи ППО та РЕБ нібито знищили 35 безпілотників над Ленінградською областю РФ.

Він зазначив, що внаслідок атаки сталося загоряння в порту Приморська.

Пряма мова Дрозденка: "У порту Приморська пошкоджено резервуар з паливом, сталося загоряння. Триває гасіння, персонал евакуйовано".

Довідково: Порт Приморська Ленобласті – найбільший російський нафтоналивний порт у Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Деталі: Раніше російський Telegram-канал Astra повідомляв про те, що ракета ППО РФ вибухнула за кілометр від військового заводу "ВИСКОМ" у Гатчині Ленінградської області.

"ВИСКОМ" – підприємство, яке спеціалізується на розробці та виробництві засобів ближнього бою та вибухових пристроїв; створенні спеціальних засобів для потреб силових структур. Воно занесене до реєстру організацій оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ.

Оновлено: О 4:24 Дрозденко повідомив, що над Ленінградською областю нібито знищено понад 50 безпілотників.

Що передувало: У Росії міжнародний аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі запровадив обмеження на прийом і виліт літаків на тлі атаки БпЛА, водночас Росгвардія заявила про знищення українського дрона, який атакував губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Росія нафта дрони

дрони

Останні новини