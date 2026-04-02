Reuters: супутники показали розбитий нафтопорт РФ, по якому били дрони України

Балтійський порт Приморськ у Росії, один із найбільших експортних вузлів країни, втратив щонайменше 40% своїх сховищ унаслідок атак українських безпілотників минулого місяця.

Про це свідчать американські супутникові знімки, з якими ознайомилося Reuters.

Супутникові знімки кінця березня, надані американською компанією просторової розвідки Vantor, показали, що було пошкоджено щонайменше вісім резервуарів місткістю по 50 тисяч кубометрів кожен.

Це становить щонайменше 40% усіх сховищ порту і може змусити термінал відповідно скоротити перевалку, кажуть трейдери.

Супутниковий знімок порту Приморськ після ударів ЗСУ. Ленінградська область РФ. 29 березня 2026 року. Фото: Фото: Reuters, Vantor

Резервуари відіграють важливу роль у логістичному ланцюгу портів, і їхня доступність безпосередньо впливає на експорт нафти.

Супутникові знімки також показали, що вісім резервуарів для нафтопродуктів місткістю по 30 тисяч кубометрів на терміналі під назвою Ust-Luga Oil були пошкоджені пожежею. Це становить близько чверті всіх сховищ цього об'єкта.

Супутникові знімки також показали, що були уражені деякі причальні споруди.

Інший порт на Балтійському морі — Усть-Луга — минулого місяця також кілька разів зазнавав атак і був змушений призупиняти завантаження.

За словами джерел у галузі, два з восьми серйозно пошкоджених резервуарів використовувалися для роботи з дизельним пальним.

Російська місцева влада заявляє, що Усть-Луга зазнала ударів 22, 25, 27, 29 і 31 березня, що змусило призупиняти експортні операції.

Reuters пише, що протягом останнього місяця Україна посилила атаки на російські енергетичні об'єкти, здійснивши найпотужніші удари безпілотниками по портах Балтійського моря за більш ніж чотири роки війни.

У певний момент минулого місяця близько 40% російських можливостей з експорту нафти були зупинені через ці атаки.

Нагадаємо:

У березні у Ленінградській області Російської Федерації заявили про масовану атаку безпілотників, "пошкодження ємності з паливом" і пожежу в порту Приморська.

Згодом стало відомо, що балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, найбільші російські експортні нафтові точки, призупинили експорт сирої нафти та палива і після атак дронів.

Сили оборони України уразили нафтотермінал у порту Приморськ у Ленінградській області РФ, а також нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі. На обох об'єктах спалахнули пожежі.