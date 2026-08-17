Міненерго готує шахти до передачі ФДМУ: що відомо

Міністерство енергетики працює над підготовкою вугледобувних підприємств державного сектору до передачі Фонду державного майна та подальшої приватизації і підготувало пропозиції до програми дій уряду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як заявила заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко, відомство підготувало пропозиції до програми дій уряду і працює над тим, щоб підготувати всі вугільні підприємства до передачі до Фонду державного майна "з їхньою подальшою приватизацією і пошуком для них ефективного приватного інвестора".

Під час засідання енергокомітету Верховної Ради вона також розповіла, що Міненерго спільно з Міністерством фінансів Мінегерго вирішило питання компенсації заборгованості заробітної плати, невикористаних відпусток та всіх інших передбачених законодавством виплат працівникам двох шахт, які ліквідуються – "Шахта №9" (Волинська область) та шахта "Надія" (Львівська область).

"Готові проєкти по ліквідації шахт, є гроші на виконання фізичних заходів з ліквідації, всі люди, які забажали перейти на інші підприємства, зробили це", – зазначила заступниця глави Міненерго.

Водночас Москаленко акцентувала, що діяльність ДП "Львіввугілля" завжди супроводжувалася боргами, і це питання треба вирішувати.

"Борги на "Львіввугілля" були завжди з тією чи іншою динамікою і нікуди не дівалися, і зараз всі борги залишаються за державними шахтами. Треба робити все, щоб оздоровити державний вуглевидобуток", – наголосила Москаленко.

Нагадаємо, що до Фонду державного майна мають передати державні підприємства "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та "Добропіллявугілля-видобуток"

У Рахунковій палаті України зазначали, що із 276 шахт у 1991 році та видобутку 193 млн тонн до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У Міненерго запропонували створити єдину державну акціонерну компанію на базі найбільш перспективних шахт, оптимізувавши управління і зосередиіши ресурси на ефективних підприємствах.

У відомстві повідомляли, що це відкриє можливості для залучення приватних інвестицій.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство енергетики повідомляло, що передасть до Фонду державного майна державні шахти і разом з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міністерство працює над відповідними змінами до законодавства.