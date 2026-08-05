У шести областях через обстріли залишаються знеструмленими споживачі

Станом на ранок 5 серпня частина споживачів у шести областях України залишається без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Без світла тимчасово залишаються споживачі у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ще 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях залишаються без електропостачання через негоду. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Водночас застосування обмежень споживання електроенергії протягом 5 серпня наразі не прогнозується.

Українців закликають упродовж доби, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію, щоб зменшувати навантаження на енергосистему.

Нагадаємо:

4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання, внаслідок чого станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.