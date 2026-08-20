У Міненерго назвали нові умови, за яких бізнесу не вимикатимуть світло

Кабінет міністрів розширив перелік умов, за яких промисловості та бізнесу не обмежуватимуть електропостачання.

Про це повідомив у Telegram міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, відтепер обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок електроенергії власного виробництва та імпортованої електроенергії.

Крім цього, обмеження не застосовуватимуть, якщо бізнес забезпечує 80% споживання електроенергією від об'єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу.

"Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії та діятиме в межах території одного оператора системи розподілу.

Це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах", – заявив міністр.

"Для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між Укренерго, оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами", – додав Шмигаль.

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Нагадаємо:

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Після масованої російської ракетно-дронової атаки були знеструмлені споживачі у Києві та шести областях, а українців закликали обмежити використання потужних електроприладів увечері.